«Жулики и бандиты»: политолог про обвинения России в диверсии на СП-2 Политолог Дудчак: обвинения Запада в подрыве СП-2 Россией лишены здравого смысла

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Обвинения западных стран России в подрыве «Северных потоков» и теракте на Крымском мосту лишены здравого смысла и доходят до шизофрении, заявил в беседе с «Экономикой сегодня» политолог Александр Дудчак. Вести дипломатический диалог с их представителями бесполезно, так как они — жулики и бандиты, убежден эксперт.

Конечно, в своих рассуждениях Запад доходит до шизофрении <...>, сейчас они начали говорить, что теракт на Крымском мосту и подрывы «Северных потоков» — дело рук российских силовых структур. <...> Должны же быть какие-то здравые зерна в их риторике, но с ними и разговаривать, и вести дипломатический диалог бесполезно. <...> Это просто жулики и бандиты, — считает Дудчак.

По его словам, заявлять о виновности России в подрыве «Северного потока — 2» невозможно, так как она до последнего настаивала на его открытии и потеряла из-за инцидента миллиарды кубометров газа.

Ранее федеральная полиция Германии начала расследование инцидентов на «Северных потоках». Группа, занимающаяся расследованием обстоятельств взрывов на газопроводах, была сформирована из немецких полицейских и представителей бундесвера (вооруженных сил). Они уже отправились в Балтийское море для обследования места происшествия. В миссии также участвуют два корабля немецких ВМС, тральщик — искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund. Суда вышли в море еще 7 октября, направившись к датскому острову Борнхольм. Именно в этой зоне произошли повреждения газопроводов.