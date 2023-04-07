Жизнь только начинается: в России вырастет спрос на работников за 50 Эксперт Рудакова: работодатели в РФ начнут обращать внимание на соискателей старше 50 лет

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Российские работодатели в 2023 году начнут обращать все более пристальное внимание на соискателей старше 50 лет. Об этом сообщила РИА Новости HR-стратег Анна Рудакова. По ее словам, возрастных кандидатов стало больше на рынке труда и они охотнее идут в рабочие профессии. Кроме того, старшее поколение больше склонно следовать правилам, что важно в ряде отраслей.

Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+ <...>. На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли <...> отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения, — полагает эксперт.

Рудакова отметила, что за год доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла с 5% до 17%. При этом, в отличие от молодежи, которая «очень верит в себя» и сразу претендует на зарплату в 100–300 тысяч, которую 90% работодателей не могут предложить, взрослые соискатели более лояльны рынку. По словам эксперта, эти люди «уже не стремятся хватать звезды с неба, им главное иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие».

Склонность следовать правилам, регламентам и стандартам делает кандидатов старшего поколения востребованными в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных профессиях, указывает Рудакова. Также им отдают предпочтение в сфере производства, в государственных и бюджетных учреждениях, собственниками которых являются представители старшего поколения.

При этом на собеседовании возрастным кандидатам следует демонстрировать потенциальному работодателю свою активную позицию и не показывать, что они ищут работу, «чтобы от меня отстали» и с желанием «отсидеться». Соискателю следует продемонстрировать, что ему хватит энергии и знаний для решения поставленных задач.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что нынешней весной без труда точно не останутся сотрудники сферы обслуживания, ведь заведения общепита готовятся к наступлению теплого времени года, открываются веранды и готовятся новые пространства.

Также сообщалось, что количество вакансий, размещенных предприятиями по производству оборудования и станков для металлургии и металлообработки, в январе 2023 года выросло на 46% по сравнению с январем 2022 года. Общий рост числа вакансий в промышленности за этот период составил 2%.