«Живых не осталось»: что стало с вертолетным десантом ВСУ под Белгородом

Фото: МО РФ

Боевая обстановка в районе села Сподарюшино Белгородской области остается напряженной. Что там сейчас происходит, какова судьба вертолетного десанта ВСУ, пытавшегося прорваться на территорию России и что говорят в Минобороны РФ?

Что сейчас происходит в Белгородской области

По данным Telegram-канала «Старший Погранотряда», обстановка в районе населенного пункта Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области по-прежнему напряженная. Украинские диверсанты продолжают предпринимать попытки прорвать границу.

«Противник не оставляет попыток прорвать госграницу. Стрелковый бой ведут пограничники и подразделения МО РФ. Также наши парни с РПГ подбили вражеский танк. Пехоту противника прижали к земле, не дают поднять головы. Работает наша артиллерия», — пишет источник.

Согласно информации Telegram-канала «Рыбарь», интенсивность боевых действий на земле в Белгородской области за минувшую ночь стихла, украинским ДРГ не удалось осуществить задуманное. При этом опасность нового столкновения все еще существует.

Фото: МО РФ

«Несмотря на то что противник вновь отошел, на границе существует опасность начала нового боя. Враг активен на участке Гоптовка — Нехотеевка, но в бой не вступает. В районе Козинка — Великая Писаревка боевики отброшены. Благодаря действиям наших парней ДРГ ВСУ не удалось закрепиться на территории РФ», — отмечается в публикации ресурса.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

При этом ВСУ предприняли безуспешную попытку удара РСЗО «Вампир» по Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также украинские войска пытались атаковать город при помощи беспилотников, но они были сбиты системами ПВО на подлете к Белгороду, добавляет «Рыбарь».

Жителей села Козинка Грайворонского района, подвергшегося нападению диверсантов, переселяют в пункты временного размещения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР», — написал в своем Telegram-канале глава региона, который минувшим вечером лично посетил Грайворонский городской округ.

Фото: t.me/vvgladkov

Что стало с вертолетным десантом ВСУ

Военкор Александр Коц сообщал, что минувшей ночью на трех вертолетах был высажен десант ВСУ под селом Козинка с задачей захватить населенный пункт и создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона. По информации журналиста, противник был уничтожен.

«Ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку. На территории Российской Федерации противника нет. Это подтвердил и губернатор Гладков, проехав по Грайворонскому району», — пишет Коц в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «НгП раZVедка», отмечая, что российские бойцы «основательно переехали» украинский десант в районе Козинки.

«Все их планы по внезапному нападению и закреплению на территории населенного пункта потерпели былинный отказ. В районе Козинки живых диверсантов, по нашей информации, уже не осталось, но окрестности все равно проверяются на предмет наличия противника», — сообщал источник.

Утром 15 марта Минобороны России прокомментировало ситуацию с попыткой прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область. По данным ведомства, группа, в которую входили силы специальных операций и иностранные наемники, на двух вертолетах Ми-8 накануне около 16:00 мск осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от границы РФ в Козинке, заняв несколько домов на окраине села. ДРГ была разгромлена артиллерией и спецназом, а при попытке отступления подорвалась на минах.

Фото: МО РФ

Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек, сообщает МО РФ.

По информации ведомства, общие потери ВСУ в попытках прорвать границу РФ за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Как вертолетный десант ВСУ атаковал Белгородскую область

Вечером 14 марта военкор Юрий Котенок сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ в районе Козинки. Он отмечал, что диверсанты пытаются закрепиться при помощи вертолетного десанта.

«Предварительно, противник пошел на высадку вертолетного десанта с целью закрепления в районе населенного пункта Козинка», — писал Котенок в своем Telegram-канале.

О попытке ВСУ высадить вертолетный десант также заявлял военный эксперт Кирилл Федоров.

«Техникой пройти не получается, пробуют зайти при помощи своей немногочисленной авиации», — отмечал он в Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Это не первый случай проникновения вертолетов ВСУ на российскую территорию. Так, 1 апреля 2022 года два украинских вертолета на сверхмалой высоте проникли в Белгородскую область и ударили по нефтебазе «Белгороднефтепродукт» («дочка» «Роснефти») в Белгороде.

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