Боевая обстановка в районе села Сподарюшино Белгородской области остается напряженной. Что там сейчас происходит, какова судьба вертолетного десанта ВСУ, пытавшегося прорваться на территорию России и что говорят в Минобороны РФ?
Что сейчас происходит в Белгородской области
По данным Telegram-канала «Старший Погранотряда», обстановка в районе населенного пункта Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области по-прежнему напряженная. Украинские диверсанты продолжают предпринимать попытки прорвать границу.
«Противник не оставляет попыток прорвать госграницу. Стрелковый бой ведут пограничники и подразделения МО РФ. Также наши парни с РПГ подбили вражеский танк. Пехоту противника прижали к земле, не дают поднять головы. Работает наша артиллерия», — пишет источник.
Согласно информации Telegram-канала «Рыбарь», интенсивность боевых действий на земле в Белгородской области за минувшую ночь стихла, украинским ДРГ не удалось осуществить задуманное. При этом опасность нового столкновения все еще существует.
«Несмотря на то что противник вновь отошел, на границе существует опасность начала нового боя. Враг активен на участке Гоптовка — Нехотеевка, но в бой не вступает. В районе Козинка — Великая Писаревка боевики отброшены. Благодаря действиям наших парней ДРГ ВСУ не удалось закрепиться на территории РФ», — отмечается в публикации ресурса.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
При этом ВСУ предприняли безуспешную попытку удара РСЗО «Вампир» по Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также украинские войска пытались атаковать город при помощи беспилотников, но они были сбиты системами ПВО на подлете к Белгороду, добавляет «Рыбарь».
Жителей села Козинка Грайворонского района, подвергшегося нападению диверсантов, переселяют в пункты временного размещения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР», — написал в своем Telegram-канале глава региона, который минувшим вечером лично посетил Грайворонский городской округ.
Что стало с вертолетным десантом ВСУ
Военкор Александр Коц сообщал, что минувшей ночью на трех вертолетах был высажен десант ВСУ под селом Козинка с задачей захватить населенный пункт и создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона. По информации журналиста, противник был уничтожен.
«Ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку. На территории Российской Федерации противника нет. Это подтвердил и губернатор Гладков, проехав по Грайворонскому району», — пишет Коц в своем Telegram-канале.
Эту информацию подтверждает Telegram-канал «НгП раZVедка», отмечая, что российские бойцы «основательно переехали» украинский десант в районе Козинки.
«Все их планы по внезапному нападению и закреплению на территории населенного пункта потерпели былинный отказ. В районе Козинки живых диверсантов, по нашей информации, уже не осталось, но окрестности все равно проверяются на предмет наличия противника», — сообщал источник.
Утром 15 марта Минобороны России прокомментировало ситуацию с попыткой прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область. По данным ведомства, группа, в которую входили силы специальных операций и иностранные наемники, на двух вертолетах Ми-8 накануне около 16:00 мск осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от границы РФ в Козинке, заняв несколько домов на окраине села. ДРГ была разгромлена артиллерией и спецназом, а при попытке отступления подорвалась на минах.
Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек, сообщает МО РФ.
По информации ведомства, общие потери ВСУ в попытках прорвать границу РФ за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
Как вертолетный десант ВСУ атаковал Белгородскую область
Вечером 14 марта военкор Юрий Котенок сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ в районе Козинки. Он отмечал, что диверсанты пытаются закрепиться при помощи вертолетного десанта.
«Предварительно, противник пошел на высадку вертолетного десанта с целью закрепления в районе населенного пункта Козинка», — писал Котенок в своем Telegram-канале.
О попытке ВСУ высадить вертолетный десант также заявлял военный эксперт Кирилл Федоров.
«Техникой пройти не получается, пробуют зайти при помощи своей немногочисленной авиации», — отмечал он в Telegram-канале.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Это не первый случай проникновения вертолетов ВСУ на российскую территорию. Так, 1 апреля 2022 года два украинских вертолета на сверхмалой высоте проникли в Белгородскую область и ударили по нефтебазе «Белгороднефтепродукт» («дочка» «Роснефти») в Белгороде.
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