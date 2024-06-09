Живые зомби и исход «безумной дуэли»: новости СВО на вечер 9 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военнослужащие становятся зависимыми от энергетических напитков и начинают напоминать живых зомби, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. СМИ тем временем рассекретили исход «безумной дуэли» экипажа БТР-82А ВС РФ и М2 Bradley, стоящей на вооружении ВСУ. Как оказалось, российские бойцы успешно пережили бой.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к утру 9 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Судьба экипажа российского БТР после «безумной дуэли»

Как стало известно, военнослужащие ВС РФ успешно совершили высадку в поселке Сокол на Авдеевском направлении после дуэли. В результате боя российский бронетранспортер получил повреждения от выстрелов из 25-миллиметровой пушки Bushmaster. Спецназ занял поселок, а экипаж американской техники не продолжил атаку. Военкоры при этом отметили героизм экипажа, который не побоялся вступить в бой с превосходящей по тяжести вооружения машиной.

Также стало известно, что боец Вооруженных сил Украины Владимир Яворский, который является главным игроком национальной сборной по регби, завел свое подразделение под штурмовую авиацию ВС РФ. Военкор Евгений Лисицын рассказал, что военный сделал это, несмотря на приказ отступить. В результате все подразделение ВСУ было уничтожено ударом авиационных бомб, добавил он.

Фото: МО РФ Су-25

Согласно данным Минобороны, ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили пункты дислокации группы операторов украинских дронов «Птахи Мадяра». Вместе с тем удары были нанесены по группе иностранных наемников, а также скоплению солдат ВСУ и их военной технике в 131 районе.

К вечеру 9 июня также стало известно о взрывах в Миргороде Полтавской области Украины. Там базируется военный аэродром, об ударах по нему не раз сообщало Минобороны РФ. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

Живые зомби в рядах ВСУ и обстановка в Часове Яре

Как сообщил военэксперт Матвийчук, украинские военнослужащие стали зависимы от энергетиков, потому что этот товар начали поставлять на фронт вместо наркотиков. По его словам, таким образом командование пытается восполнить силы изможденных украинских солдат.

Матвийчук отметил, что украинские военнослужащие из-за приема наркотиков «не соображают, что делают». По его словам, когда солдаты ВСУ под действием таких препаратов попадали в российский плен, то спустя сутки признавались, что не помнят, каким образом они оказались захвачены и что делали до этого.

Военкор Юрий Котенок тем временем рассказал о ситуации в Часове Яре. По его словам, ВСУ «гнутся» и отступают при контакте со штурмовыми группами ВС РФ. К 9 июня украинские подразделения признали потерю большей части микрорайона Канал. Теперь противник отходит на западные рубежи в черте города, добавил он.

Фото: МО Украины

Военэксперт Матвийчук считает, что отступление ВСУ из Часова Яра — это разумное решение. По его мнению, украинская армия теперь сосредоточится на Харьковском направлении, перейдя в оборону. Кроме того, отметил он, потери ВСУ «уже превысили критические значения» на данном направлении.

Впоследствии военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы Вооруженных сил РФ водрузили флаг России над Часовым Яром в ДНР. Журналист опубликовал соответствующие кадры, отметив, что ролик был снят беспилотником в микрорайоне Канал. Минобороны России эту информацию не комментировало. Руденко отметил, что ВСУ продолжают отступать, а подразделения ВС РФ уверенно продвигаются к центру города, в том числе благодаря перегруппировке украинских войск в сторону Купянска.

Как Зеленский губит свой же народ

Профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол тем временем высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский жертвует жизнями украинцев ради интересов стран Запада. Однако, по его словам, Киев все равно ждет неминуемое поражение.

Ситуацию с демографией на Украине эксперт сравнил с черной дырой. Он уверен, что украинский лидер бросает в нее ни в чем не повинных людей, которых «ждет мясорубка».

Помочь Украине уже вызвался президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший создать европейскую коалицию для отправки инструкторов в страну. Отмечается, что Париж направил десяткам западных стран предложение присоединиться, однако проигнорировал правительство ФРГ — письмо с приглашением в Берлин не поступило. Причиной этому является четкая позиция Германии, которая ранее уже отказалась поддержать соответствующую идею.

В Берлине опасаются, что обучение на месте может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в конфликт на Украине. Такую точку зрения разделяют Италия и Испания.

Фото: Global Look Press Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден и Макрон также обсудили использование Киевом прибыли от замороженных российских активов. Главы государств, кроме прочего, подтвердили «решительное осуждение» российской военной операции на Украине и «выразили серьезную озабоченность» в связи с поставками оружия РФ из Ирана и КНДР.

Глава ДНР Денис Пушилин в связи с удручающим положением Украины не исключил, что мобилизационный возраст в стране будет снижен до 18 лет. По его словам, с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации» такой вариант вполне допустим.

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