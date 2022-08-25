Живодер расставил ловушки на белок в Новосибирском парке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель Заельцевского парка в Новосибирске обнаружил в кустах клетку с запертой в ней белкой, сообщает «Сиб.фм». По словам мужчины, сработавшую ловушку с животным внутри он обнаружил во время тренировки. Он также обещал сломать ловушку и отпустить белку, при этом нелестно отзываясь о том, кто ее установил.

Данных о том, сколько еще подобных ловушек расставлено в парке и с какой целью, нет. В комментариях к видео рекомендуют для поиска живодера обратиться в природоохранительную прокуратуру и обратиться к администрации парка. Другие комментаторы предположили, что белок ловят специальные службы для окольцовки, прививания, либо для научных целей. Утверждается, что животных таким образом могут отлавливать для предотвращения распространения некоторых болезней.

Я думаю, что прежде чем ломать клетку, возможно, стоит пойти не на тренировку, а к администрации парка в целях узнать, а не отловили ли эту белочку для окольцовки, прививания, либо в научных целях других сами же работники парка. По вашему, как белку поймать ещё можно? <...> Белка не в капкане, а в хорошей, просторной клетке, — пишут в комментариях.

Также в комментариях автор видео подтвердил, что выпустил белку.

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