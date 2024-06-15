«Живет в кредит»: Коц объяснил, почему Зеленский позавидовал России Коц: Зеленский позавидовал России из-за развитой экономики

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, обративший внимание на быстрый переход российской экономики на военные рельсы, позавидовал тому, что у РФ есть собственные деньги и промышленность, поделился мнением военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Как отметил журналист, сам Киев уже третий год «живет в кредит».

Просроченному [Владимиру Зеленскому] завидно, что у дремучего Мордора (России. — NEWS.ru) есть собственные деньги. Которые Кремль может вкладывать туда, куда посчитает нужным. А еще у отсталых монголокацапов есть собственная промышленность. Волелюбная ненька же живет в кредит уже третий год. И вынуждена распоряжаться западными деньгами так, как скажет хозяин, — написал он.

Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 призвал остановить Владимира Путина, отметив, что Россия якобы готовит нападение на другие страны Европы. Украинский лидер отметил, что руководство РФ тратит большие деньги на вооружение и вкладывается в милитаризацию.

Для чего он (Владимир Путин. — NEWS.ru) официально перевел свою экономику в режим войны? Все предприятия у него работают в несколько смен именно на производство оружия. Куда вкладываются все средства от нефти, газа, прочего? Конкретно в милитаризацию! Так чего он хочет? Хочет идти войной дальше, — заявил Зеленский.

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.