Жителю Чукотки дали два года колонии за пожар с шестью погибшими Жителя Чукотки осудили за пожар в аварийном доме, где погибло шесть человек

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Наказание в виде двух лет колонии-поселения избрал Чукотский районный суд для жителя посёлка Инчоун на Чукотке за пожар в аварийном доме, в котором погибли двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Чукотским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 21-летнего жителя села Инчоун, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности шести лицам). С учётом позиции государственного обвинителя осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении прокуратуры.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября 2021 года в одном из домов села Инчоун Чукотского района. Там случился пожар, в результате которого погибли две женщины и четверо детей в возрасте от одного года до шести лет. По предварительным данным, дом принадлежал муниципальному образованию, был признан аварийным и подлежал сносу. С определённого момента самовольно стала проживать семья с маленькими детьми. при этом глава поседения не предпринял мер по их выселению. На него возбудили дело о халатности.

Как сообщили в прокуратуре, самовольно проживавший в квартире подлежавшего сносу дома 21-летний мужчина регулярно нарушал требования пожарной безопасности при использовании печи, имевшей трещины и неисправность двери. В результате, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он заполнил её углём не вычистив при этом старый, и лёг спать.

В результате имеющихся дефектов <...> произошло открытие дверцы, выпадение раскалённых углей, возгорание и пожар, в ходе которого погибло шесть человек, находящихся в доме, в том числе четверо малолетних детей, — отмечает прокуратура.

Ранее крупный пожар произошёл в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Сгорело несколько этажей здания. Для тушения пришлось задействовать вертолёт.

В штабе пожаротушения сообщили, что к пожару в «Гранд Сетунь Плаза» могло привести короткое замыкание. Ранее замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все помещения после ЧП в ТЦ были проверены, погибших нет. Он подчеркнул, что было эвакуировано около тысячи человек, двое пострадали, были спасены 13.