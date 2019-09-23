https://static.news.ru/photo/53b65c1c-ddf5-11e9-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тепла в столичном регионе в ближайшие дни будет немного. Но «некое подобие бабьего лета» жители Москвы и Подмосковья всё же ощутят.

Его следует ожидать во второй половине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом до 25 сентября температуру продолжит понижать тыловая часть обширного циклона, центр которого уходит за Полярный Урал.

По словам метеоролога, будет на 4-5 градусов холоднее климатической нормы.

24 и 25 числа первые заморозки пройдут уже и на территории Москвы, однако сильными они не будут. Температура воздуха не опустится ниже −1. В дневные часы она ожидается в пределах +6...+9 градусов. Погода при этом должна быть облачной с прояснениями, без существенных осадков.

Во второй половине, впрочем, ситуация изменится.

Москва и окрестности окажутся под влиянием антициклона, облаков в небе станет меньше, и, хотя оно ясным не будет, солнечные лучи смогут получше прогревать воздушные массы, и температура воздуха будет постепенно повышаться, — цитирует Леуса RT .

Он добавил, что к выходным в Москве ожидается ночью +2... +4 градуса, а днём в районе +13... +15. Однако уже к началу следующей недели комфортная погода вновь сменится дождями и небольшим похолоданием.

Днём 22 сентября, как писал News.ru, в некоторых подмосковных районах были замечены осадки в виде дождя со снегом и градом. В основном они наблюдались на северо-западе области.