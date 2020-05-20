Жителям Москвы и области пообещали холодные и сырые выходные

https://static.news.ru/photo/a6bf1be8-9a87-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, осадки наиболее вероятны в утренние и вечерние часы. Ночью будет достаточно холодно — в среднем +5 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться максимум до +14 градусов, передаёт РИА Новости.

Ветер, отметила Позднякова, будет в основном северный. Его порывы достигнут 3–8 метров в секунду.

По словам метеоролога, в последующие дни температура начнёт постепенно повышаться и атмосфера будет больше перестраиваться на летние типы циркуляции.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков в виде дождя, а возможно, местами и снега.