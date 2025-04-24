Литва «вставила палки в колеса» мотоциклистам из Калининграда Жители Калининграда не могут добраться до основной территории РФ на мотоциклах

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Литва вводит ограничения против калининградских мотоциклистов, сообщил губернатор российского региона Алексей Беспрозванных. По его словам, местные жители столкнулись с проблемой передвижения в основную часть России, передает пресс-служба правительства региона.

В результате калининградцы, получив упрощенные транзитные документы, выехав из Калининградской области на мотоциклах в большую Россию транзитом через Литву, вообще фактически не могут продолжать движение в Россию из-за невозможности пересечения литовско-белорусской границы на мотоциклах, — сказал губернатор

Глава региона на заседании сенатского комитета объяснил, что литовские власти запретили проезд двухколесного транспорта через границу с Белоруссией. Такая ситуация, по словам Беспрозванных, должна стимулировать развитие морских транспортных коридоров.

Ранее стало известно, что литовские военные планируют усилить оборонительные позиции в Сувалкском коридоре, который рассматривается как ключевой элемент защиты от России. Заместитель министра обороны страны Томас Годляускас говорил, что данное направление традиционно занимает центральное место в оборонном планировании Литвы, так как здесь необходимо учитывать как военные, так гражданские аспекты.