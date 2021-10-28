Жителям Центральной России пообещали аномально тёплую погоду

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Как минимум до следующей среды, 3 ноября, в европейской части России продержится температурная аномалия — 7 градусов выше нормы. Скорее всего, тёплая погода сохранится и далее. Такой прогноз представил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В центре европейской территории температурный фон начнёт повышаться, будет уменьшаться количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнёт превалировать. Он агрессивно себя ведёт и будет продвигаться на север. Перенос тёплых воздушных масс с юга и юго-запада, — рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, уже в пятницу в облаках появятся просветы, температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла, в субботу она вырастет до 13 градусов.

Такая температура сохранится во вторник и среду, — добавил специалист.

Также Вильфанд добавил, что со среды южный ветер поднимет температуру «до двузначных отметок».

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