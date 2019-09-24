https://static.news.ru/photo/7c8926a2-df20-11e9-a76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Железнодорожный районный суд Орла признал местного жителя Андрея Бычкова виновным в распространении информации, выражающей явное неуважение к органам госвласти, и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Свой комментарий Бычков отставил во «ВКонтакте», отреагировав на публикацию о засилье в городе клопов. Он выразил недовольство работой местных властей и выразил мнение, что ответственность за это несёт президент РФ, пишет « Коммерсант ».

Защитник оштрафованного Дмитрий Краюхин рассказал, что экспертиза нашла в комментарии признаки грубого и вульгарного выражения, но не нашла основного квалифицирующего признака — оскорбления в неприличной форме. Поэтому адвокат намерен добиваться апелляции и жаловаться в Европейский совет по правам человека в случае проигрыша.

Как писал News.ru ранее, Мещанский суд Москвы оштрафовал руководителя правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарёва по закону об иностранных агентах. Арбитраж посчитал нарушением отсутствие на сайте организации информации о признании её иностранным агентом. Однако глава юридического отдела движения Ольга Жукова на заседании сказала, что протокол был составлен с грубыми нарушениями, так как Роскомнадзор неправильно провёл проверку.