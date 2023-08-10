Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток Киева атаковать Москву и Севастополь ударными дронами в ночь на 10 августа. Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушили сообщил об одном погибшем при обстреле Горловки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона, в результате которых погиб один человек и четверо пострадали. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.
Что известно о попытке атаки на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что утром 10 августа около 04:00 ПВО сбила два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ПВО сбила БПЛА в 04:03 в момент пролета над территорией Малоярославецкого района.
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о попытке атаковать Москву дронами ВСУ. По данным ведомства, направлявшиеся в сторону столицы два беспилотника были уничтожены силами ПВО в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Подмосковья. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.
В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что обломок сбитого украинского БПЛА пробил автомобиль семейной пары из Москвы. Женщина рассказала, что около 04:30 в момент поездки по Минскому шоссе в сторону столицы за несколько километров до ЦКАД услышали взрыв. Затем была яркая вспышка, обломок дрона попал на заднее стекло машины. Никто не пострадал.
Как дроны ВСУ атаковали Крым
Минобороны РФ сообщило, что близ Севастополя средства ПВО поразили два беспилотника. По данным ведомства, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели. В результате пресеченных атак пострадавших и разрушений нет. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все службы продолжают контролировать обстановку в городе.
Что ВСУ атаковали в Курской области
Telegram-канал SHOT сообщил, что 9 августа дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. По информации канала, беспилотник прилетел со стороны Украины в поселок Теткино, который расположен в двух километрах от границы. БПЛА рухнул на территории комбината и взорвался. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.
Как житель Горловки погиб на балконе
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что в результате обстрела Горловки погиб мирный житель. По его словам, мужчина находился в многоквартирном доме, который загорелся из-за прилета кассетного снаряда. Пушилин добавил, что ночью и ранним утром ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Горловку. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал фото погибшего жителя. Мужчина скончался на балконе от полученных ранений после разрыва одной из кассет, уточнил он.
Что известно об обстрелах Белгородской области
Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Щетиновка в Белгородском районе, по селу Наумовка — три. По его словам, в селе Журавлевка украинские военные сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Губернатор рассказал, что в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано пять прилетов. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка был выпущен один минометный снаряд, а в Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый — установлено восемь прилетов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе пять снарядов разорвались в центре поселка Горьковский, один человек погиб, еще четверо человек пострадали. Двое из них доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, остальные госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Мужчина с нетяжелыми осколочными ранениями получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен домой на амбулаторное лечение.
«В результате обстрела в поселке Горьковский повреждены два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи. К настоящему времени электроснабжение восстановлено», — написал Гладков.
Губернатор сообщил, что по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили 16 минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка — девять, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе — три и пять минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Колотиловка — зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий.
Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе украинская армия выпустила по пять минометных снарядов по хуторам Марьино и Панков, по селу Муром — два, по МАПП «Шебекино» — 8 минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбит один беспилотник ВСУ. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Кого ФСБ задержала за госизмену
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Самарской области за госизмену — он занимался шпионажем по заказу спецслужб Украины. По версии следствия, подозреваемый фотографировал воинские эшелоны на территории региона и отправлял украинским кураторам. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
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