Жителя ДНР убило на балконе кассетной бомбой: как ВСУ атакуют РФ 10 августа Минобороны РФ сообщило о попытках атаковать Москву и Севастополь ударными дронами

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток Киева атаковать Москву и Севастополь ударными дронами в ночь на 10 августа. Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушили сообщил об одном погибшем при обстреле Горловки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона, в результате которых погиб один человек и четверо пострадали. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке атаки на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что утром 10 августа около 04:00 ПВО сбила два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ПВО сбила БПЛА в 04:03 в момент пролета над территорией Малоярославецкого района.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о попытке атаковать Москву дронами ВСУ. По данным ведомства, направлявшиеся в сторону столицы два беспилотника были уничтожены силами ПВО в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Подмосковья. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что обломок сбитого украинского БПЛА пробил автомобиль семейной пары из Москвы. Женщина рассказала, что около 04:30 в момент поездки по Минскому шоссе в сторону столицы за несколько километров до ЦКАД услышали взрыв. Затем была яркая вспышка, обломок дрона попал на заднее стекло машины. Никто не пострадал.

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Как дроны ВСУ атаковали Крым

Минобороны РФ сообщило, что близ Севастополя средства ПВО поразили два беспилотника. По данным ведомства, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели. В результате пресеченных атак пострадавших и разрушений нет. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все службы продолжают контролировать обстановку в городе.

Что ВСУ атаковали в Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что 9 августа дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. По информации канала, беспилотник прилетел со стороны Украины в поселок Теткино, который расположен в двух километрах от границы. БПЛА рухнул на территории комбината и взорвался. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.

Как житель Горловки погиб на балконе

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что в результате обстрела Горловки погиб мирный житель. По его словам, мужчина находился в многоквартирном доме, который загорелся из-за прилета кассетного снаряда. Пушилин добавил, что ночью и ранним утром ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Горловку. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал фото погибшего жителя. Мужчина скончался на балконе от полученных ранений после разрыва одной из кассет, уточнил он.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Что известно об обстрелах Белгородской области

Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Щетиновка в Белгородском районе, по селу Наумовка — три. По его словам, в селе Журавлевка украинские военные сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Губернатор рассказал, что в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано пять прилетов. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка был выпущен один минометный снаряд, а в Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый — установлено восемь прилетов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе пять снарядов разорвались в центре поселка Горьковский, один человек погиб, еще четверо человек пострадали. Двое из них доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, остальные госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Мужчина с нетяжелыми осколочными ранениями получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Фото: t.me/vvgladkov

«В результате обстрела в поселке Горьковский повреждены два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи. К настоящему времени электроснабжение восстановлено», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили 16 минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка — девять, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе — три и пять минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Колотиловка — зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий.

Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе украинская армия выпустила по пять минометных снарядов по хуторам Марьино и Панков, по селу Муром — два, по МАПП «Шебекино» — 8 минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбит один беспилотник ВСУ. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Кого ФСБ задержала за госизмену

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Самарской области за госизмену — он занимался шпионажем по заказу спецслужб Украины. По версии следствия, подозреваемый фотографировал воинские эшелоны на территории региона и отправлял украинским кураторам. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

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