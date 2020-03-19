Публикация жительницей города Свободного в соцсетях фактов, не соответствующих действительности, о пандемии коронавируса нового типа стала причиной возбуждения административного дела, готовящегося к передаче на рассмотрение в суд.
В частности, в постах содержалась фейковая информация об инфицированных в городе. Часть 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей,
Официально подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в регионе нет.
Как писал NEWS.ru ранее, появившееся в соцсетях изображение приказа о введении в столице комендантского часа в связи с распространением коронавируса назвали подделкой в военном ведомстве. Представители Минобороны заявили, что фейковое сообщение грубо слеплено и вброшено представителями одной из соседних с Россией стран.
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