https://static.news.ru/photo/c389c130-697a-11ea-a604-fa163e074e61_660.jpg Фото: архив NEWS.ru

Публикация жительницей города Свободного в соцсетях фактов, не соответствующих действительности, о пандемии коронавируса нового типа стала причиной возбуждения административного дела, готовящегося к передаче на рассмотрение в суд.

В частности, в постах содержалась фейковая информация об инфицированных в городе. Часть 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Официально подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в регионе нет.

Как писал NEWS.ru ранее, появившееся в соцсетях изображение приказа о введении в столице комендантского часа в связи с распространением коронавируса назвали подделкой в военном ведомстве. Представители Минобороны заявили, что фейковое сообщение грубо слеплено и вброшено представителями одной из соседних с Россией стран.