В Санкт-Петербурге девушка попыталась убежать от МЧС по льду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга поймали девушку, которая пыталась от них сбежать, чтобы не получить штраф за выход на лед. В качестве пути отхода горожанка выбрала лед реки Нева, отмечается в заявлении пресс-службы регионального управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, нетрезвая девушка решила прогуляться по замерзшему льду Финского залива. Это заметили спасатели, но приблизиться к нарушительнице оказалось не так просто — горожанка попыталась убежать от них по льду, испугавшись штрафа. Видео «погони» показал портал KP.RU.

Для ее поимки потребовалось некоторое время и катер на воздушной подушке. Очевидцы происшествия утверждают, что девушка была в наркотическом опьянении, однако пока подтверждения этой информации не поступало.

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