Победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика. Вместе с титулом самой красивой женщины страны Специальной вручили главный приз — путевку на Мальту.
«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», — сказала Специальная после победы.
Второй приз конкурса «Миссис Россия Globe 2023» выиграла 38-летняя москвичка Анна Грунина — она сможет представлять страну на конкурсе красоты в Китае.
Всего в финал конкурса вышли 33 участницы со всей России: самая молодая — 28-летняя студента Кристина Гончарова из Пскова, самая возрастная — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.
Ведущими церемонии стали актер Оскар Кучера и «Миссис Россия — 2020» Дарья Иванова.
Снимки Жанны Специальной и других участниц «Миссис Россия — 2023» — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Лариса Середа
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Анна Грунина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Виктория Варфоломеева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Карина Зверева и Оскар Кучера
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительница XXII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2022» Нина Банная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительница в номинации «Четвертая вице-миссис Россия» Елена Богатырева (в центре)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительница в номинации «Третья вице-миссис Россия» Александра Аникина (в центре)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительница в номинации «Вторая вице-миссис Россия» Анастасия Фоминых (в центре)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительница в номинации «Вторая вице-миссис классик Россия» Екатерина Андреева (в центре)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительница в номинации «Миссис Россия классик - 2023» Наталья Милосердова (в центре)