Жительница Геленджика стала «Миссис Россия»: фото самых красивых участниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Жанна Специальная

Победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика. Вместе с титулом самой красивой женщины страны Специальной вручили главный приз — путевку на Мальту.

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», — сказала Специальная после победы.

Второй приз конкурса «Миссис Россия Globe 2023» выиграла 38-летняя москвичка Анна Грунина — она сможет представлять страну на конкурсе красоты в Китае.

Всего в финал конкурса вышли 33 участницы со всей России: самая молодая — 28-летняя студента Кристина Гончарова из Пскова, самая возрастная — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

Ведущими церемонии стали актер Оскар Кучера и «Миссис Россия — 2020» Дарья Иванова.

Снимки Жанны Специальной и других участниц «Миссис Россия — 2023» — в фотогалерее NEWS.ru