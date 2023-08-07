Победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика. Вместе с титулом самой красивой женщины страны Специальной вручили главный приз — путевку на Мальту.

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», — сказала Специальная после победы.

Второй приз конкурса «Миссис Россия Globe 2023» выиграла 38-летняя москвичка Анна Грунина — она сможет представлять страну на конкурсе красоты в Китае.

Всего в финал конкурса вышли 33 участницы со всей России: самая молодая — 28-летняя студента Кристина Гончарова из Пскова, самая возрастная — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

Ведущими церемонии стали актер Оскар Кучера и «Миссис Россия — 2020» Дарья Иванова.

Снимки Жанны Специальной и других участниц «Миссис Россия — 2023» — в фотогалерее NEWS.ru

Участницы финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023»

Участницы финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023»

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Лариса Середа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Лариса Середа

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Анна Грунина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Анна Грунина

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Виктория Варфоломеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница финала XXIII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Виктория Варфоломеева

Ведущие конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Карина Зверева и Оскар Кучера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие конкурса красоты «Миссис Россия - 2023» Карина Зверева и Оскар Кучера

Победительница XXII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2022» Нина Банная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница XXII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2022» Нина Банная

Победительница в номинации «Четвертая вице-миссис Россия» Елена Богатырева (в центре)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница в номинации «Четвертая вице-миссис Россия» Елена Богатырева (в центре)

Победительница в номинации «Третья вице-миссис Россия» Александра Аникина (в центре)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница в номинации «Третья вице-миссис Россия» Александра Аникина (в центре)

Победительница в номинации «Вторая вице-миссис Россия» Анастасия Фоминых (в центре)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница в номинации «Вторая вице-миссис Россия» Анастасия Фоминых (в центре)

Победительница в номинации «Вторая вице-миссис классик Россия» Екатерина Андреева (в центре)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница в номинации «Вторая вице-миссис классик Россия» Екатерина Андреева (в центре)

Победительница в номинации «Миссис Россия классик - 2023» Наталья Милосердова (в центре)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница в номинации «Миссис Россия классик - 2023» Наталья Милосердова (в центре)

Победительница XXII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2022» Нина Банная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница XXII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия - 2022» Нина Банная