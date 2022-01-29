Жители России стали чаще покупать мясо, а хлеб реже

Жители России в 2021 году стали чаще покупать мясную продукцию, а хлеб наоборот — реже, чем в 2020 году. Самым популярными продуктами у россиян в 2021 году были хлеб, мясо, кофе, сыр и молоко, исходя из данных исследования, проведённых банком «Русский стандарт».

Исследование проводилось по данным обезличенных кассовых чеков, и за основу была взята сотня самых популярных товаров в 2020-2021 гг.

Хлеб россияне стали покупать значительно реже, — на 14%, чем в 2020 году, мясо — на 7% чаще. Популярность сыра снизилась на 7%, а кофе стало пользоваться большей популярностью, чем в 2020 году — на 13%.

Количество молока в чеках тоже сократилось, его стали покупать реже на 19%.

Выяснилось, что спрос на мясо менялся в зависимости от времени года. Летом его стали покупать значительно реже относительно весны — на 21%, а осенью общее число покупок мясных продуктов снова поднялось — на 8% по сравнению с летом.

Ранее в ходе результата исследования, проведённого компанией NielsenIQ стало известно, что спрос на продукты в России вырос вдвое — с 1,7% до 4,1% — по сравнению с 2020-м, обогнав ряд непродуктовых товаров. По её данным, значительно выросли продажи овощей, фруктов и готовой еды. Годом ранее из-за опасений, вызванных пандемией коронавируса, россияне чаще покупали еду с длительным сроком хранения — макароны, крупы и консервы.