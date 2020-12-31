Жители Дальнего Востока встретили 2021 год

https://static.news.ru/photo/5a6ebb68-4b62-11eb-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Камчатского края/vk.com

В Анадыре и Петропавловске-Камчатском наступил Новый год. Традиционное поздравление президента Владимира Путина и бой курантов живущие там люди услышали на девять часов раньше, чем граждане, живущие по московскому времени.

Когда на Дальнем Востоке наступило 1 января 2021 года, в российской столице было только 15 часов 31 декабря 2020-го.

Спустя час, в 16 часов по московскому времени Новый год встретят на Сахалине.

Следом за ними, спустя ещё час, бокалы с шампанским поднимут в центральной Якутии, Хабаровске, Приморье и Магадане.

В Амурской области Новый год наступит на шесть часов раньше, чем в Москве.

Когда в столице будет только 19 часов, 1 января наступит у жителей Иркутской области и Забайкальского края.

Часом позже запускать фейерверки начнут жители Хакасии, Красноярского края и Кемеровской области.

За три часа от Москвы праздник наступит в Новосибирске, Томске и Омске, а также на Алтае.

После них Новый год встретят жители Пермской, Курганской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жители Самары и Удмуртии будут слушать речь президента и бой курантов в 23 часа по московскому времени.

Обитатели столицы, петербуржцы, крымчане и жители европейской части страны произнесут тосты десятыми по счёту, но не последними.

Спустя ещё час, когда вся страна будет жить уже в 2021 году, праздник придёт и в самую западную точку России — Калининград.

Как писал NEWS.ru, в новогоднем телеобращении к россиянам президент Владимир Путин назвал 2020 год трудным для всех жителей страны. Он высказал ощущение, что минувший период в жизни государства «вместил в себя груз нескольких лет».