https://static.news.ru/photo/72d10f84-2314-11ea-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный туман в Москве и Московской области прогнозируют метеорологи в ночь на 21 декабря. Из-за этого в столичном регионе объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности.

Вместе с тем, отмечают в Гидрометцентре, туман периодически будет рассеиваться, а формироваться будет не везде.

Погода потенциально опасна. Временами туман. Период предупреждения — с 00:00 до 9:00, — сказано в бюллетене ведомства.

Из-за тумана не исключены корректировки в расписании авиарейсов в столичных аэропортах.

Ранее NEWS.ru писал, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом.