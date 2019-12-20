Сильный туман в Москве и Московской области прогнозируют метеорологи в ночь на 21 декабря. Из-за этого в столичном регионе объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности.
Вместе с тем, отмечают в Гидрометцентре, туман периодически будет рассеиваться, а формироваться будет не везде.
Погода потенциально опасна. Временами туман. Период предупреждения — с 00:00 до 9:00, —
сказанов бюллетене ведомства.
Из-за тумана не исключены корректировки в расписании авиарейсов в столичных аэропортах.
Ранее NEWS.ru писал, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом.
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