«Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра. Об этом предупредили в Гидрометцентре.
Это связано с сильными порывами, которые в течение дня могут достигать 15 метров в секунду,
Отмечается, что период действия предупреждения о ветре действует до 21 часа 23 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что во второй половине недели в центральной части России столбики термометров днём будут подниматься до +10–15 градусов, это на 6-7 градусов выше среднесуточной климатической нормы.
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