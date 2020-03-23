https://static.news.ru/photo/1a111dce-6ce5-11ea-9d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

Это связано с сильными порывами, которые в течение дня могут достигать 15 метров в секунду, сказано в бюллетене ведомства.

Отмечается, что период действия предупреждения о ветре действует до 21 часа 23 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что во второй половине недели в центральной части России столбики термометров днём будут подниматься до +10–15 градусов, это на 6-7 градусов выше среднесуточной климатической нормы.