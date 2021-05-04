Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

https://static.news.ru/photo/f16dcdb8-ad84-11eb-b44d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МЧС по Московской области опубликовало на официальном сайте экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в четверг, 6 мая.

Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра в этот день в Подмосковье могут достигать 20 м/с.

Жителям Московской области советуют убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов в дом, автомобили оставить в гаражах. Находясь на улице, гражданам следует избегать шатких строений, деревьев, мостов, линий электропередачи и других представляющих опасность промышленных объектов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер.