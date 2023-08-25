Жителей новых регионов бесплатно вылечат в России Минздрав: жители новых регионов без полиса ОМС могут бесплатно лечиться в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители новых регионов России, пока не получившие полис обязательного медицинского страхования (ОМС), могут получать необходимую помощь бесплатно на всей территории РФ, сообщили в пресс-службе Минздрава. Такие же меры распространяются на прибывших в страну граждан Украины. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации, у которых пока нет полиса ОМС, могут получать необходимую медицинскую помощь бесплатно на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы, при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что жители новых регионов РФ могут получить полис ОМС, для этого требуется документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Детям до 14 лет необходимо иметь свидетельство о рождении, документ о наличии законного представителя и также СНИЛС.

С начала июля было открыто около 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. В настоящее время в новых регионах работает в общей сложности более 120 подобных пунктов, сообщили в Минздраве.

Ранее адвокат Ирина Гриценко сообщила, что некоторые виды медицинских услуг станут платными с 1 сентября. Она утверждала, что к числу таких услуг относится вызов скорой помощи при внезапных острых заболеваниях, не угрожающих жизни.

В ответ на это помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что информация о том, что некоторые виды медицинской помощи станут платными, не соответствует действительности. По его словам, появление таких слухов стало результатом неквалифицированной оценки нормативного акта.