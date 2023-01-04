Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах в январе Росгидромет объявил в ЦФО штормовое предупреждение из-за аномальных морозов с 6 по 10 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росгидромет объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за аномальных морозов с 6 по 10 января, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров в этот период опустятся до минус 22–28 градусов днем и до минус 26–34 градусов ночью.

Выпущено штормовое предупреждение об очень холодной погоде в период с 6 по 10 января на территории Московской, Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областей. Там ожидается температура на 9–17 градусов ниже климатической нормы, — рассказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что средняя температура воздуха в ЦФО в этот период днем будет держаться на уровне 17–22 градусов мороза, ночью — до минус 21–26 градусов.

Центр погоды «Фобос» ранее сообщал, что на Рождество в Москве ударят сильные морозы. Специалисты отметили, что днем 7 января в столице похолодает до минус 20 градусов. Ночью температура воздуха опустится еще ниже — столбики термометров будут показывать до 30 градусов мороза.

1 января синоптики Центра погоды «Фобос» также спрогнозировали 30-градусные морозы. При этом, по их сведениям, холод отступит с наступлением первой рабочей недели.