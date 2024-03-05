Житель Якутии завернул череп носорога в осьминогов и повез к британцам Жителю Якутии грозит семь лет заключения за контрабанду костей носорога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Якутии грозит до семи лет лишения свободы за попытку вывезти в Великобританию череп шерстистого носорога, передает Telegram-канал Baza. Мужчина пытался ввести таможенную службу Дальнего Востока в заблуждение, обклеив культурную ценность шапочками в виде осьминогов и упаковав в коробку.

Задержан злоумышленник был в мае 2023 года, а сейчас прокуратура направила обвинительное заключение по делу о контрабанде в суд. Череп оценили в 224 тысячи рублей и изъяли.

Ранее в Московской области сотрудники полиции и ФСБ перекрыли канал контрабанды драгоценных металлов на сумму 70 млн рублей. Из незаконного оборота было изъято 5,5 тонны сырья, которое содержало платину, палладий и родий. Подозреваемые скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие драгметаллы. После чего их перерабатывали для незаконного перемещения через таможенную границу.

В январе во Владикавказе при попытке вылететь в Грузию задержали женщину, у которой при себе были семь пробирок по 0,5 мл с образцами яйцеклеток. Женщина планировала использовать их для проведения ЭКО в тбилисской клинике Silk Medical.