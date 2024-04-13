Житель Токмака рассказал, как спас соседку после удара ВСУ по жилым домам Житель Токмака рассказал, что удар по жилым домам был нанесен со стороны Орехово

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Житель разрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке в Запорожской области Александр рассказал, что снаряды прилетели со стороны Орехова, передает ТАСС. Мужчина также сообщил, что 12 апреля, после атаки, вместе с супругой он помог соседке-пенсионерке выбраться на улицу через окно, ее внук вылез сам.

Прилеты шли со стороны Орехова, со стороны Украины. Видели, что откуда это неслось. Звук с той стороны доносился. <...> Последовала серия взрывов, — отметил Александр.

По его словам, после этого среди местных жителей началась паника. Вместе с супругой он выбежал на улицу, их квартира не сильно пострадала при ударе — выбило только стекла. Мужчина вместе с женой бросился на помощь соседке, она получила ранение головы.

Александр также заявил, что под завалами до сих пор находится женщина с верхнего этажа, ее тело еще не нашли. Говоря о причинах атаки ВСУ на мирный район, мужчина предположил, что украинские военные решились на него на фоне продолжающихся поражений в зоне боевых действий.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество жертв удара ВСУ по Токмаку достигло 10 человек, среди них трое детей. Еще два человека, по его словам, считаются без вести пропавшими.