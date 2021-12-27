Житель Сургута выиграл в лотерею 15 млн рублей

Житель Сургута выиграл в лотерее «Всё или ничего» суперприз — 15 млн рублей. Он стал миллионером, отгадав все 12 чисел комбинации, сообщает URA.RU.

Победитель ещё не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» за 300 рублей, — приводит издание сообщение пресс-службы государственной лотереи «Столото».

Согласно правилам быстрой лотереи «Всё или ничего», в билете нужно отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достаётся тому, кто угадает все числа или не угадает ни одного.

За последние десять дней победителями в лотерее стали уже двое жителей ХМАО. Так, в 20-х числах декабря сургутянин выиграл в лотерею «Всё или ничего» суперприз в размере 19,3 млн рублей. А накануне житель Ханты-Мансийска выиграл более 9 млн рублей, купив в онлайн-приложении билет.

Ранее житель Владивостока сумел выиграть 265 млн рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20», купив лотерейный билет за 150 рублей. Имя победителя пока неизвестно, он ещё не обращался за призом.