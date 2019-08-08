https://static.news.ru/photo/188218d0-b9f0-11e9-b544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Москвы купил своей матери билеты на трагедию «Царь Эдип» и после этого убил её.

Убийство произошло весной 2018 года. По версии следствия, подозреваемый подарил своей матери билет на спектакль для того, чтобы выманить её из собственного дома. Затем он пришёл туда и спрятался в шкафу. Когда женщина вернулась домой, подозреваемый нанёс ей 30 ножевых ударов. После он избавился от улик — переоделся в чистую одежду, забрал нож и ушёл, чтобы вернуться через несколько дней и «обнаружить» труп матери, сообщает «МК» .

Вначале подозреваемый сознался в том, что сделал, а после отказался от показаний.

Ранее News.ru писал, что убийца Михаила Круга был опознан его вдовой десять лет назад. Против него дал показания осуждённый на пожизненный срок бандит.