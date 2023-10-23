Житель Донецка погиб при обстреле: как ВСУ атакуют РФ 23 октября Над Херсонской областью сбили ракеты, которые летели в Крым

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по объектам на российской территории. За минувшие сутки украинские войска 24 раза обстреляли территорию ДНР, в результате в Донецке погиб один человек. Над Херсонской областью сбили ракеты, направлявшиеся в Крым. А в Курской области обстрелу подвергся поселок Теткино. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Накануне днем украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Повреждена линия электропередачи, из-за чего населенный пункт частично остался без света. На место были вызваны аварийные бригады. Также повреждения получил один из частных домов.

Женщина погибла в результате обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 24 случая ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 62).

Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов, а именно Донецка и Горловки. В результате повреждения получили два жилых дома в Кировском и Петровском районах Донецка. Ущерб причинен двум объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в Червоногвардейском районе Макеевки ранения получила мирная жительница.

На Донецком направлении за прошедшие сутки ВСУ совершили десять обстрелов снарядами калибра 155 миллиметров. А Горловское направление подверглось 14 ударам снарядами калибра 152 миллиметра. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 90 различных боеприпасов.

В Горловке обстрелам дважды — в воскресенье днем и в понедельник утром — подвергся поселок шахты имени Изотова, уточнил в своем Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько. Также под удары попал поселок Бессарабка.

Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, в ночь на 23 октября украинские войска обстреляли Андреевку. Повреждения получил дом в Южном переулке села.

Утром понедельника под обстрел попал Куйбышевский район города. Снаряды прилетели по многоквартирному дому на Кремлевском проспекте и частным жилым домам. В результате погибла женщина 1951 года рождения. Также украинские войска ударили по дворцу культуры «Лидиевка» в Кировском районе города.

Воздушную тревогу дважды объявляли в Севастополе

22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. По данным Telegram-канала SHOT, в городе приостанавливал работу морской и наземный общественный транспорт, также временно перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту.

На этом фоне в украинских СМИ появлялась информация о взрывах в Севастополе, однако губернатор города Михаил Развожаев ее опроверг. По его словам, средства ПВО находились в состоянии боевой готовности, однако ни один из снарядов ВСУ до города не долетел.

«Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобы взрыве чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было», — отметил чиновник.

Летевшие в Крым ракеты сбили над Херсонской областью

Накануне во второй половине дня над Херсонской областью сбили украинские ракеты, направлявшиеся в сторону Крыма. Об этом сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Над Геническим муниципальным округом <...> сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана», — писал он в своем Telegram-канале.

Фото: МО РФ

БПЛА сбросили взрывные устройства на три села в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ с помощью беспилотников коптерного типа сбросили взрывные устройства в селе Цаповка Борисовского район, селе Сподарюшино Грайворонского городского округа и в селе Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще один украинский беспилотник самолетного типа сбили в районе села Задельного Яковлевского городского округа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Минометным обстрелам подверглись село Дроновка Грайворонского городского округа и хутор Стадников Шебекинского городского округа. В обоих случаях обошлось без последствий.

По селу Вязовому Краснояружского района украинские войска ударили из артиллерии. Было зафиксировано четыре прилета. А по приграничному пункту пропуска «Шебекино» ВСУ дважды выстрелили из гранатомета. Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступало.

ВСУ обстреляли населенные пункты в Запорожской области

В прошедшие сутки украинские войска продолжали наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, под обстрелы попали Нестерянка, Копани, Сладкая Балка, Ильченково, Новопокровское, Вербовое, Новопокровка, Новофедоровка. Минобороны эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Российские силы оттеснили ВСУ от железной дороги под Клещеевкой

Стало известно о провале попытки США напугать Россию поставками ракет ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ подвел неутешительные для ВСУ итоги наступления

«Я фартовый»: житель Донецка стал звездой Сети из-за реакции на обстрел ВСУ

В России предложили ввести льготы для гражданских участников СВО