Жириновский рассказал о судьбе СССР, если бы Союз не распался

https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Если бы власти встали на сторону народа и приняли результаты Всесоюзного референдума по сохранению Советского Союза, то сегодня страна была бы самой преуспевающей в мире. Такую точку зрения высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы, — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению депутата, CCCР был бы монополистом на рынке газа и нефти, так как ресурсы Азербайджана, Казахстана, Туркмении — всё это было бы в составе большой страны. Кроме того, не существовало бы земельной проблемы, а государство уже лет 20 экспортировало бы продовольствие.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв считает, что первый президент СССР Михаил Горбачёв виновен в развале страны. По его мнению, «он не оправдал надежд», хотя объективно были исторические причины, которые также способствовали развалу Советского Союза.