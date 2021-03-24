Жириновский раскритиковал решение ЦБ убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

https://static.news.ru/photo/d99b44f2-8cb1-11eb-8c1f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пришлась не по душе идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры. Решение Банка России политик не одобрил.

Он предложил сохранить изображение на банкноте.

Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока, — написал Жириновский в Twitter.

Ранее Банк России анонсировал «модернизацию банкнотного ряда», в рамках которой внешний вид купюр будет обновлён, а степень защиты усилена. Главным визуальным отличием станут новые виды городов — по одному представителю от каждого федерального округа. При этом главные достопримечательности округов предполагается разместить на обороте.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. На лицевой стороне купюр в 10, 500, 1000 и 5000 рублей разместят виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые заменят ныне размещённые на купюрах города, а на их оборотной стороне предполагаются достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В 2022 году в обращение должны поступить обновлённые купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Предварительный эскиз 100-рублёвой банкноты уже утверждён.

Решение регулятора в городах, которые лишатся своего изображения на денежных знаках, восприняли по-разному. В Хабаровске, например, увидели в этом политический подтекст и связали решение с массовыми несанкционированными акциями в поддержку арестованного экс-губернатора, члена ЛДПР Сергея Фургала. Новый глава региона Михаил Дегтярёв такую точку зрения не разделяет, но всё же высказал мнение, что убрать достопримечательности города и заменять их на виды Екатеринбурга «будет большой ошибкой».

Власти Архангельска заверили , что город готов передать эстафету Пятигорску, однако предложили вернуть изображение северного города на десятитысячную купюру, которая, как предполагается, может появиться в обозримом будущем.

В Ярославской области, наоборот, пообещали «прилагать усилия для сохранения изображения города», чтобы не уступать свою Нижнему Новгороду.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, в свою очередь, предложил менять города на банкнотах каждые 20 лет и таким образом расширить географию их присутствия на денежных знаках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как писал NEWS.ru, заявил, что Центробанк не согласовывал с Кремлём эскизы банкнот нового образца.