Жириновский раскритиковал решение ЦБ убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пришлась не по душе идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры. Решение Банка России политик не одобрил.
Он предложил сохранить изображение на банкноте.
Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока, — написал Жириновский в Twitter.
Ранее Банк России анонсировал «модернизацию банкнотного ряда», в рамках которой внешний вид купюр будет обновлён, а степень защиты усилена. Главным визуальным отличием станут новые виды городов — по одному представителю от каждого федерального округа. При этом главные достопримечательности округов предполагается разместить на обороте.
На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. На лицевой стороне купюр в 10, 500, 1000 и 5000 рублей разместят виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые заменят ныне размещённые на купюрах города, а на их оборотной стороне предполагаются достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
В 2022 году в обращение должны поступить обновлённые купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Предварительный эскиз 100-рублёвой банкноты уже утверждён.
— ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ (@Zhirinovskiy) March 24, 2021
Решение регулятора в городах, которые лишатся своего изображения на денежных знаках, восприняли по-разному. В Хабаровске, например, увидели в этом политический подтекст и связали решение с массовыми несанкционированными акциями в поддержку арестованного экс-губернатора, члена ЛДПР Сергея Фургала. Новый глава региона Михаил Дегтярёв такую точку зрения не разделяет, но всё же высказал мнение, что убрать достопримечательности города и заменять их на виды Екатеринбурга «будет большой ошибкой».
Власти Архангельска заверили, что город готов передать эстафету Пятигорску, однако предложили вернуть изображение северного города на десятитысячную купюру, которая, как предполагается, может появиться в обозримом будущем.
В Ярославской области, наоборот, пообещали «прилагать усилия для сохранения изображения города», чтобы не уступать свою Нижнему Новгороду.
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, в свою очередь, предложил менять города на банкнотах каждые 20 лет и таким образом расширить географию их присутствия на денежных знаках.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как писал NEWS.ru, заявил, что Центробанк не согласовывал с Кремлём эскизы банкнот нового образца.