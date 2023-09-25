Жестов доброй воли больше не будет: Сергей Лавров вышел на поле боя

Находясь за океаном, глава нашего МИД Сергей Лавров сделал несколько важных заявлений, которые меняют представление о российской, как многим казалось, вегетарианской и излишне сдержанной политике. Заодно явно притихли разговоры о вероятности каких-то закулисных соглашений и отступления от первоначально озвученных целей СВО.

На поле боя все и решится

Кто не помнит воинственные заявления западных лидеров в самом начале СВО, особенно после прорыва украинских сил в Харьковской области. Никаких переговоров с «агрессором», «брошенные на пол» Стамбульские договоренности. Все разговоры были исключительно о том, что после поражения российской армии на поле боя начнутся переговоры, на которых Киев и стоящий за ним коллективный Запад будут выступать с позиции силы.

Тогда же был озвучен «мирный план Зеленского», который предусматривал не просто вывод российских сил с территории Новороссии и Крыма, но и выплату Россией контрибуции и наказание «военных преступников» из числа наших руководителей и военнослужащих.

Но вот прошли месяцы безуспешных попыток ВСУ прорваться через первую полосу наших укреплений. Расходы и издержки западных стран, направляемые на поддержание Украины, непомерно выросли. «Мясные штурмы» украинских сил стали синонимом безрассудной политики, далекой от национальных интересов. И по мере развертывания позиционной войны энтузиазм группы поддержки Киева стал слабеть. Уже и в Вашингтоне заговорили о теоретической возможности замораживания конфликта по корейскому варианту.

И тут Сергей Викторович Лавров перехватывает инициативу (буквально по законам дзюдо), заявляя: «На поле боя, так на поле боя!»

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Огонь не прекращать

Не зря Москва в свое время предупреждала, что по мере развертывания СВО переговорные условия, которые будут предлагаться противнику, будут все более жесткими. Долгое время Россия демонстрировала жесты доброй воли. И явно себе в ущерб. Как не вспомнить отведение наших войск от Киева и из Черниговской области. Притом что украинская сторона тогда сразу отказалась выполнять достигнутые договоренности.

Затем были односторонние рождественские и пасхальные прекращения огня, которые в Киеве вызывали только шутки и воспринимались как доказательство слабости наших сил. Словом, все российские жесты доброй воли стали своеобразными мемами и предметом иронии. Причем и у нас в стране тоже.

И вот Сергей Лавров дополнил заявления о нашей открытости и готовности к любым переговорам без предварительных условий одной ремаркой. Любые переговоры, по его словам, не приведут к автоматическому прекращению огня. А значит, и к приостановке боевых действий.

Между тем для Зеленского прекращение огня стало бы ныне просто «баллоном с кислородом». Это позволило бы перегруппировать силы, подтянуть резервы после огромных потерь живой силы, выиграть время для получения нового натовского вооружения. Словом, киев смог бы подлечить раны и подготовиться к новому «контрнаступу».

Фото: МО РФ Военнослужащий РФ

Воевать, так воевать. Переговариваться, так переговариваться

Но, если верить Лаврову, наши игры в политическую целесообразность в ущерб боевой эффективности окончены. На повестке дня весьма прагматичный подход, который не предполагает односторонних уступок и попыток бесконечных объяснений с «глуховатыми» западными партнерами.

Позиция ясна: план Зеленского не может быть основой для обсуждения. Но мы открыты к любым формам переговоров, прежде всего с теми силами, кто реально контролирует команду Зеленского.

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