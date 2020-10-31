Жертвами коронавируса в России за сутки стали 245 человек

https://static.news.ru/photo/2ef3a934-1c1a-11eb-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние 24 часа в России скончались 245 пациентов с COVID-19. Это почти на 90 человек меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне жертвами COVID-19 стали 334 россиянина. В Москве от инфекции скончались 52 человека, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 смертей.

Общее количество летальных случаев по стране за весь период пандемии выросло до 28 235.

Ранее NEWS.ru сообщил, что 1 ноября в России выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Всего было зарегистрировано 18 665 пациентов с диагнозом COVID-19.