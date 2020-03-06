Российские мужчины меньше получают удовольствие от работы, чем женщины. Об этом
Женщины довольны графиком и местом работы, а также должностными обязанностями. Однако больше половины не довольны своей зарплатой.
При этом, по сведениям ВПН, заработная плата женщин в большинстве случаев ниже, чем у мужчин, даже при одинаковых условиях работы и должностях. Также из отчёта следует, что женщины имеют меньше свободного времени, потому что вынуждены после работы вести домашнее хозяйство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что рынок труда в России деградирует из-за дискриминации рожавших женщин. Эксперты объясняют, что женская занятость на рынке труда РФ сможет расти при появлении вакансий с частичной занятостью.
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