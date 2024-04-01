Женщину убило осколками, подрыв на мине в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 1 апреля

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Мирная жительница получила осколочные ранения при обстреле Теткино в Курской области. Одна женщина пострадала и еще одна погибла в результате украинских атак на Белгородскую область. Мужчина подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в ДНР. Три беспилотника попытались совершить налет на Ярославскую область. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Женщина пострадала при обстреле Теткино Курской области

В ночь на 31 марта опасность атаки БПЛА была объявлена на территории Белгородской области. Предупреждение действовало четыре часа. Информации о работе средств ПВО и последствиях на земле не поступало.

Вечером того же дня украинская армия обстреляла поселок Теткино в Глушковском районе. В результате пять многоквартирных домов получили повреждения, пожар произошел на территории одного из предприятий. Один человек пострадал.

«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек пострадал и один погиб при обстрелах Белгородской области

Сирена ракетной опасности была запущена в Белгородской области накануне утром. Украинские войска атаковали регион с помощью РСЗО RM-70 «Вампир». Российские средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов, летевших в сторону областного центра.

«Около 07:00 мск <...> дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате обстрела в одном из частных домов Белгородского района произошел пожар. Хозяйка дома получила ожог руки второй степени. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Повреждения получили 18 частных жилых домов и квартира многоквартирного дома в Белгороде. Три автомобиля посекло осколками. В поселке Майский Белгородского района частично разрушены два частных дома, один автомобиль поврежден.

Во второй половине дня ВСУ открыли огонь по селу Дунайка Грайворонского городского округа. Четыре частных дома, хозпостройка и три автомобиля получили повреждения. Погибла одна местная жительница.

«К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники продолжают совершать налеты на Белгородскую область. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении трех дронов за последние сутки. Один БПЛА был сбит над регионом 31 марта около 17:00, еще два — в ночь на 1 апреля.

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Ярославскую область

Три украинских беспилотника попытались атаковать Ярославскую область накануне утром. Они были уничтожены в воздухе. По словам главы региона Михаила Евраева, обошлось без разрушений и пострадавших.

«На территории региона могут находиться фрагменты подавленных БПЛА, которые важны для следствия», — предупредил Евраев и попросил местных жителей сообщать о нахождении обломков.

Мужчина подорвался на боеприпасе в Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 20 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Донецком направлении, девять — на Горловском и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 61 боеприпас по региону. Один жилой дом получил повреждения.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Три человека пострадали. В частности, мужчины 1965 и 1957 годов рождения получили ранения средней тяжести при обстреле Ясиноватой. В Горловке сотрудник энергокомпании подорвался на суббоеприпасе.

«В Центрально-Городском районе Горловки в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса противника ранен сотрудник Горловского УГГ „Донбассгаз“ — мужчина 1953 г. р.», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В предшествующие сутки Вооруженные силы Украины обстреливали территорию региона 31 раз. В результате одного из прилетов мужчина 1980 года рождения пострадал в Петровской районе Донецка.

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