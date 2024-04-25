Женщина забеременела после пересадки сердца В Тольятти девушка родила спустя два года после пересадки сердца

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В Москве успешно прошли роды у жительницы Тольятти, которой двумя годами ранее пересадили сердце, сообщила пресс-служба Минздрава. У столичных врачей женщина наблюдалась с 20 недели беременности, а на 36 неделе она родила здоровую девочку. При этом у роженицы были серьезные риски и отторжения донорского органа, и прерывания беременности.

Мы провели консилиум совместно с врачами Клиник Самарского медицинского университета Минздрава России, где женщина наблюдалась ранее, телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Были высокие риски отторжения трансплантированного органа и невынашивания беременности, — рассказала заведующая кардио-акушерским дневным стационаром Людмила Гулецкая.

Ранее россиянке удалось родить здорового ребенка, несмотря на ранее диагностированное бесплодие и отсутствие части легкого. Об этом рассказал руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин. По его словам, перед этим женщина перенесла сложные операции. Врачи использовали вспомогательные репродуктивные технологии, и ей удалось забеременеть с первой попытки, объяснил эксперт.