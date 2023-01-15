Россиянка пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы Женщина в Брянске пыталась вывезти на Украину оружейные микросхемы в термосе

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

В Брянске задержали женщину, которая пыталась вывезти в термосе из России на Украину 50 микросхем для создания оружия, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Инцидент произошел 12 января во время досмотра на железнодорожном вокзале Брянска. Помимо микросхем, задержанная везла с собой также 175 радиодеталей. Предполагалось, что груз отправится на Украину транзитом через Белоруссию и Польшу.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя из Москвы по обвинению в незаконном сбыте морских деликатесов. По данным полиции, мужчина успел продать более 6,5 тонны краба и около 300 килограммов морского гребешка.

Кроме того, на Сахалине таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из страны в Нидерланды останков представителей древней фауны — костей мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога возрастом 11 тысяч лет. Факт контрабанды был установлен сотрудниками таможни в Магадане. Предприниматель, занимающийся добычей и продажей предметов палеонтологии на территории Якутии, намеревался нелегально отправить посылку европейскому покупателю.