Женщина обвинила терапевта в дискредитации ВС РФ Mash: в Москве вдова бойца СВО обвинила детского терапевта в дискредитации ВС РФ

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Мать семилетнего пациента детской поликлиники в Москве обвинила терапевта в дискредитации ВС РФ, пишет Telegram-канал Mash. Женщина утверждает, что медик поддерживает ВСУ, из-за язвительного замечания в сторону ее супруга — погибшего участника СВО.

34-летняя вдова привела сына к врачу из-за проблем с глазом. С собой она взяла второго ребенка, а первый при осмотре начал плакать, что заметила врач и поинтересовалась причиной такого поведения. Мать ребенка ответила, что тот тяжело переживает гибель отца на СВО. По словам женщины, далее сотрудница медучреждения заявила, что глава их семейства сам виноват в своей гибели, так как «был законной целью Украины».

Женщина написала заявление в полицию. Она требует проверить врача на законность нахождения в России, спонсирование ВСУ, а также привлечь к уголовной ответственности — за клевету на российскую армию.

31 января Хабаровский краевой суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в государственной измене. По данным регионального управления ФСБ России, женщина перечисляла деньги на нужды ВСУ, которые использовались на закупку оружия. Хабаровчанку признали виновной, ее приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее правительство России поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников спецоперации в течение года после гибели супругов. При этом члены правительства подчеркнули, что законопроект в своем текущем виде требует доработки. В частности, они предлагают изменить статью Трудового кодекса РФ.