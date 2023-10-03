Женщина лишилась ног при обстреле Макеевки: как ВСУ атакуют РФ 3 октября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреляли поселок Климово Брянской области кассетными боеприпасами. Также губернатор региона Александр Богомаз заявил об одном сбитом беспилотнике. В результате атак по территории ДНР женщина из Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног. Обстрелам со стороны Украины также подверглись населенные пункты Белгородской области. Подробности атак ВСУ 3 октября — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Трубчевским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Позже Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

Также Богомаз сообщил, что утром 3 октября украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово. Губернатор отметил, что в результате атаки были повреждены несколько домов и хозяйственных построек, люди не пострадали.

Сколько пострадавших при обстреле ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 2 октября в результате обстрелов территории региона со стороны ВСУ пострадали два человека. По его словам, житель Петровского района Донецка получил ранения средней тяжести, а женщина из Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног. Кроме того, осколочные ранения в результате подрыва на мине «Лепесток» получила жительница Петровского района.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов по селу Щетиновка в Белгородском районе, а по селу Журавлевка — три. В селе Ерик был сбит украинский БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка. Всего установлено семь прилетов, пострадавших нет. По словам Гладкова, один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущено четыре и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

«В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье — зафиксировано 37 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраине села Вязовое выпущено 3 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что ВСУ выпустили один и два минометных снаряда соответственно по селу Муром и хутору Марьино в Шебекинском городском округе. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков заявил, что утром 3 октября под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По его словам, пострадавших нет, снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Где диверсант поджег военкомат

Telegram-канал SHOT сообщил, что в поселке Чернышевск Забайкальского края диверсант попытался поджечь военкомат с помощью горящей тряпки. Канал отмечает, что мужчина приехал на своей машине к военкомату, поджег тряпку и бросил в здание, однако кусок ткани упал на землю и потух. Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт и умышленном повреждении имущества, ему грозит до 20 лет колонии. Он объяснил, что совершил свой поступок в знак неуважения к офицерам части, где служит его брат, который был наказан за непослушание. По данным SHOT, мужчина ранее был судим за кражу и разбой.

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