Жена и тёща помогли депутату Госдумы получить крупнейшую взятку

https://static.news.ru/photo/6c965e90-64a8-11eb-bfa6-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/deputatbelousov

Депутат Госдумы Вадим Белоусов получил крупнейшую в России взятку в размере больше 3 млрд рублей через жену и тёщу. Это выяснил прокурор в Мосгорсуде.

На первом судебном заседании он огласил обвинительное заключение. Из него следует, что двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством, с 2010 по 2014 год передавали депутату и его покровителю Михаилу Юревичу деньги. Взамен им было обещано, что предприниматели не столкнутся с конкуренцией и им будут предоставлены максимально выгодные условия по госконтрактам.

В Челябинске взятки получала тёща Белоусова, а в Москве деньги перечислялись на банковскую ячейку. В дальнейшем средства снимала жена депутата. Ежемесячно эта сумма составляла десять миллионов рублей. Таким образом, за несколько лет Белоусов получил 3,253 миллиарда рублей.

Свою вину Белоусов не признаёт. Его защита отмечает, что предпринимателей задержали по делу о хищении средств при строительстве дорог в Челябинской области, однако они в ходе следствия заявили, что на самом деле деньги были переданы депутату и его покровителю в качестве взятки. Тогда суд разрешил бизнесменам покинуть Россию, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что Савёловский суд Москвы принял решение об аресте заместителя главного санврача по САО Москвы Виктории Зотовой и руководителя группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Кроме того, судья арестовал предполагаемого взяткодателя, главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина. Они будут находиться под стражей два месяца и выйдут 29 марта, сообщили в суде.