Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, получивший травму в матче Лиги чемпионов с «Атлетико», не сможет помочь сборной России в отборочных матчах Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
Мне кажется, Жемалетдинов выпал надолго, - сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
Подготовку к играм подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске. Матч с Шотландией пройдёт 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45 мск. Против сборной Кипра россияне сыграют 13 октября в Никосии, начало в 19:00 мск.
Ранее главный тренер сборной России впервые вызывал Жемалетдинова в национальную команду, писал News.ru