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Первый заместитель гендиректора АО «Спутниковая система «Гонец» Олег Химочко рассказал, когда будет произведён последний пуск ракет «Рокот». По его словам, она выведет на орбиту три спутника связи системы «Гонец».

Химочко сообщил, что запуск базовой версии данной модели состоится 29 ноября с космодрома Плесецк. При этом он допустил перенос сроков на один месяц. Как сообщает ТАСС, сейчас готовится отправка спутников...