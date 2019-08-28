https://static.news.ru/photo/5647ccd0-ca00-11e9-b50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Движение товарных поездов по ветке на Хасан в Приморском крае восстановится к вечеру 29 августа.

Пассажирские поезда запустят по путям, закрытым из-за подтоплений и схода селей, предположительно в пятницу, 30 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Экспресс Приморье».

Как писал News.ru ранее, движение поездов остановлено на юге Приморья из-за размытия ливнями железнодорожных путей. Пресс-секретарь компании «Экспресс Приморья» Максим Каленик сообщил, что пострадала ветка Барановский — Хасан на участках в районе станций Баневурово, Виневитино, Барсовый и Приморский. Создан оперативный штаб для оценки и разрешения ситуации.