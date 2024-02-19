Аналитик объяснил рекордные поставки виски из Латвии в РФ Аналитик Разуваев объяснил рекордные поставки виски из Латвии в РФ жаждой наживы

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Прибалтийские страны всегда были крупнейшим поставщиком алкоголя в Россию, несмотря на все санкции, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Так он прокомментировал новость о том, что Латвия поставила в РФ виски на рекордные $251 млн. По мнению Разуваева, это жажда наживы, тем более для жителей Латвии, которые «считают каждую копеечку».

Кто-то хорошо провернул сделку. Это просто жажда наживы. Для людей бизнеса главное — прибыль, и так в большинстве стран мира, тем более в маленьких прибалтийских странах. Они считают каждую копеечку. Прибалты — бедные люди, живущие на дотации Евросоюза. Да и нам от этого неплохо, — сказал Разуваев.

Он добавил, что в последнее время у России все неплохо складывается в плане импортозамещения алкоголя, к тому же этот процесс только усиливается. Разуваев отметил, что, помимо крымских вин, скоро появится российская текила.

По данным РИА Новости со ссылкой на анализ статистки эксперта и импорта, лидером поставок виски в Россию по итогам 2023 года стала Латвия, объем отгруженной продукции достиг рекордной отметки $251 млн. Примечательно, что на втором месте по экспорту крепкого напитка оказалась Литва. Агентство отмечает, что всего в течение 2023 года в Россию доставили виски на $344,2 млн, а существенных изменений в десятке крупнейших поставщиков не произошло, так как в ней остались те же страны, что и в 2022 году.