Жасмин и T-Killah сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жасмин

Певица Жасмин (Сара Шор) и рэпер T-Killah (Александр Тарасов) сдали кровь для пострадавших во время теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщается на страницах исполнителей в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Тарасов подчеркнул, что он потрясен трагедией, произошедшей в Подмосковье. Отмечается, что помимо артистов кровь также сдали члены их команды.

Жасмин рассказала, что на призыв сдавать кровь для пострадавших откликнулось большое количество россиян. При этом она подчеркнула, что из-за наплыва желающих помочь раненым основные центры сдачи крови оказались переполнены. Волонтеры перенаправляют людей в другие центры.

Очень много людей отозвалось по ранее указанным адресам. Важно: основные центры переполнены. Поэтому волонтеры просят приезжать по дополнительным адресам или в будние дни, — отметила она.

Ранее в Сети появились кадры, на которых изображены длинные очереди к центрам сдачи крови. Они были опубликованы Министерством здравоохранения Московской области. Отмечается, что за первый час работы пунктов кровь сдали свыше 600 доноров.

Как сообщалось ранее, жители Беслана устроили акцию памяти жертв теракта в «Крокусе». Она прошла в спортзале школы № 1, в которой в 2004 году также был совершен террористический акт.