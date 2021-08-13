Жару в Москве сменят грозы с ливнями

В Москве в начале следующей недели сохранится сильная жара, которую в четверг сменят грозовые дожди. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в столице будет до 28 градусов тепла, во вторник воздух может прогреться до аномальных +33, а местами и вовсе до +35. Преобладать будет солнечная погода без осадков. Ночью температура составит от +15 до +20.

Среда станет заключительным знойным аккордом. Ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. После такого шторма включится обратный счётчик тепла. Рубикон будет пройден, — пояснил Тишковец.

Ранее сообщалось, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на которые 14 и 15 августа обрушатся ливни, грозы c градом и шквалистым ветром. Особенно опасной погода будет в Крыму, который ждёт «небывалые дожди», сообщает ТАСС.

Ливни с грозами сохранятся в Сочи, также город ждёт шквалистый ветер с порывами 22–27 м/с. Такой ветер сродни ураганному. В восточных районах Крыма выпадет около 50 мм осадков, это, по словам метеоролога, очень сильные дожди.