Как выжить в жару в Москве: сколько пить, что носить, когда она закончится В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. NEWS.ru узнал, как обезопасить себя от теплового удара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Скандинавский циклон принесет в столицу теплые воздушные массы, которые сильно прогреют город в ближайшую неделю. Кардиологи и терапевты рассказали NEWS.ru о том, как избежать теплового удара и кто из москвичей может сильнее прочих пострадать от палящего солнца, а метеоролог — сколько продлится жара.

Почему в Москве стало жарко

По словам синоптика Александра Ильина, наступающая в столице жара обусловлена надвигающимся скандинавским циклоном.

«Складывается очень интересная синоптическая обстановка: центр Русской равнины окажется в теплом секторе скандинавского циклона и одновременно в области высокого давления. Юго-западные и западные тёплые потоки и локальные воздушные массы будут очень теплыми», — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.

Сколько продлится жаркая погода в Москве

Циклон и воздушные массы, по словам Александра Ильина, обеспечат аномальный рост температуры в Москве. Дневные температуры в ближайшие дни поднимутся с 27 до 32 градусов тепла. Не исключено, что в других районах Москвы и Московской области прогрев будет более существенным. Жаркая погода в Москве, по прогнозу синоптика, продлится до первой половины следующей недели.

«Уже сейчас температура с каждым днём прибавляет градус за градусом. 4 августа в Москве будет около 29 градусов тепла. В субботу, 5 августа, температура поднимется до 30 градусов тепла. Воскресенье и понедельник станут самыми жаркими — от 33 до 34 градусов тепла. Также будут кратковременные дожди, кроме субботы и воскресенья», — отметил синоптик.

Синоптик добавил, что с середины следующей недели температура воздуха в Москве начнет понижаться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для кого жара опасна в первую очередь

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал NEWS.ru, что в первую очередь жаркая погода может негативно повлиять на детей и пожилых людей.

«Нужно разделить людей на две категории: здоровых и страдающих от хронических заболеваний. Для здоровых людей жара будет тягостным явлением, но не драматичным. Таким людям необходимо пить много воды, тогда без проблем можно пережить подобные природные явления. А вот вторая категория граждан, которая находится в опасности, это пожилые люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы», — отметил специалист.

Это в первую очередь связано с дыханием. Когда мы дышим, то вдыхаем и выдыхаем через легкие часть жидкости. Зимой выдыхаемый пар можно наблюдать, то же самое происходит и летом, но уже невидимо для человеческого глаза. По словам врача, за день человек выдыхает порядка 300–400 миллилитров жидкости. Для сравнения: стандартная банка газировки — 330 миллилитров.

Поэтому если человек по какой-то причине испытывает жажду, у него начинает густеть кровь, отмечает врач. Сердце начинает тяжело прокачивать ее, сразу начинает повышаться артериальное давление. Нагрузка на организм растёт, и возникают проблемы, которые ухудшают самочувствие человека с вышеперечисленными заболеваниями.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые лекарства могут давать неожиданный эффект в жару

Терапевт также отметил, что некоторые препараты, которые прописывают пожилым людям, могут давать специфические реакции при жаркой погоде.

«Есть ряд препаратов, которые несовместимы с долгим нахождением на солнце. Например, тироксин. Этот препарат усиливает эффект от солнца, а это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям, принимающим эти таблетки, лучше прятаться от жаркого солнца. Ряд тетрациклиновых препаратов тоже могут дать реакцию на солнце, например фотодерматоз», — сказал Кондрахин.

Дети также находятся в группе риска. По словам терапевта, они могут пропустить обязательный прием воды и пищи из-за притупленного на жаре аппетита, а это, в свою очередь, может привести к тепловому удару.

«Они много бегают, часто забывают, что нужно поесть или попить. Это быстро приводит к обезвоживанию организма, а за этим следует тепловой удар и потеря сознания. Все это из-за нехватки воды в детском организме», — подчеркнул врач.

Кондрахин объяснил, что чаще всего дети падают в обморок во время жары из-за недостатка воды в организме. Сердце и сосуды у них более эластичные, чем у взрослых. Если ребёнок не пьёт воду, кровь становится более густой и под действием центра тяжести земли и гравитация начинает давить на сосуды. Они расслабляются, и в этот момент происходит обморок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как обезопасить себя от перегрева в жаркую погоду

Дети, как и пожилые люди, должны избегать прямых солнечных лучей, посоветовал врач Андрей Кондрахин. По его словам, во время жаркой погоды ребёнку лучше не выходить на улицу с 12:00 до 15:00.

«Гулять желательно в лесных массивах, поближе к водоёмам. Лучше всего прогуливаться в парке, где есть фонтаны. Если вы гуляете, то ребёнку необходимо давать пить воду по маленькому глотку каждые пять-семь минут. Таким образом вы насыщаете его организм», — пояснил специалист.

По словам врача, это правило относится и к пожилым людям, им он советует либо оставаться дома, либо находиться в тени и «созерцать окружающий мир с его высокой температурой».

В сильную жару нужно выбирать лёгкую одежду без тесных, сдавливающих предметов и синтетики, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она посоветовала носить вещи светлых тонов из хлопка или льна, а при себе обязательно иметь головной убор и бутылку воды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При первой возможности надо ехать за город, рекомендует Чернышова, побольше быть в тени и не работать в огороде в жаркие часы с 10:00 до 17:00.

«Если вы остались в городе, лучше передвигаться короткими перебежками, периодически заходить в кондиционируемое помещение, где можно отдышаться, перевести дух и уйти с яркого солнца», — добавила она.



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