Жара, ливни, грозы: какая погода будет в России с 26 июня по 2 июля Метеорологи рассказали о погоде в Москве и регионах на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По прогнозам метеорологов, с 26 июня по 2 июля в одни регионы России придет жара, в других начнутся дожди и грозы. Синоптики рассказали NEWS.ru, какая погода будет на следующей неделе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и чего ждать от июля.

Какая погода будет в Москве с 26 июня по 2 июля

В Москве не ожидается «никакой жары и холодов», будет «совершенно нормальное лето — без экстрима», рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«По Московской области [на предстоящей неделе ожидается] ночью около 10 градусов тепла, в центре Москвы 15 градусов тепла. Дневная температура по Москве от 21 до 24 градусов тепла. На юго-востоке Московской области температура может подняться до 26 градусов тепла», — пояснил представитель центра «МЕТЕО».

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Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Согласно прогнозу Шувалова, в понедельник и вторник осадков не будет — дожди начнутся в середине недели.

«Дождь будет в основном в среду и четверг, 28 и 29 июня. С юга подойдет фронтальная зона. Может получиться так, что весь юг Московской области будет в дождях, а на севере дождя не будет», — добавил метеоролог.

Какая погода будет в июле в Москве

По прогнозам Александра Шувалова, июль в Москве будет гораздо более дождливым, чем июнь. За первый месяц лета в столице выпала «только четверть месячной нормы» дождей. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» напомнил, что многолетние наблюдения показывают: июль всегда становится более дождливым месяцем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал Шувалов, в начале июля будет тепло, но позже будут два или три небольших промежуточных похолодания. Средняя температура воздуха за весь месяц будет в рамках нормы.

В какие регионы России придет жара

По словам Александра Шувалова, в начале следующей недели на Кубани, в Минеральных Водах, Крыму и на черноморском побережье будет «отличная погода».

«От 26 до 31 градуса тепла. Со второй половины недели там начнутся дожди, но температура при этом будет достаточно высокой. Осадки будут начинаться после полудня, с грозами. А с утра будет вполне пляжная погода. Солнца будет хватать. Эти регионы не ждут каких-либо катаклизмы», — обещает собеседник NEWS.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил повышение температуры воды на курортах Краснодарского края.

«На черноморском побережье, в Анапе и Сочи, температура воды уже 22–23 градуса, в Геленджике и Туапсе — повысится до 24», — сообщил Вильфанд.

В Краснодарском крае днем воздух прогреется до 28–32 градусов и будет солнечно, а ночью температура не будет опускаться ниже 15–17 градусов.

Вильфанд добавил, что в этом году в Крыму довольно рано начался купальный сезон. Сейчас вода в Феодосии и Евпатории прогрелась до 22 градусов, в Алуште — до 23. По его словам, можно купаться и в Калининградской области. В Балтийском море температура воды достигла 19 градусов, а в конце первой декады июля поднимется еще на два градуса.

Где в России будут идти дожди

В южной части Приморского края, в том числе во Владивостоке, на следующей неделе могут выпасть обильные осадки. Как рассказывает Шувалов, дожди там были и на этой неделе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На следующей неделе, вероятнее всего, дождь выпадет во вторник и среду, 27–28 июня. Из-за этого уровень воды в реках может подняться. Это грозит небольшим подтоплением, учитывая природный рельеф Владивостока. Я бы не стал говорить, что это наводнение, — слишком громкое слово. Такие явления происходят довольно часто в Приморском крае», — заявил собеседник NEWS.ru.

В Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, но будет тепло — от 21 до 26 градусов тепла, добавил Александр Шувалов.

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