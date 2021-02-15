Жалобы на бездействие СК по делу Навального рассмотрят повторно

https://static.news.ru/photo/3d888836-6f6a-11eb-bdf0-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новосибирский областной суд направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие следственного управления СК РФ после госпитализации в Омске оппозиционного политика Алексея Навального. Зарубежные специалисты предполагали, что оппозиционер мог быть отравлен, рассказал представитель суда.

Юрист ФБК (организация, включённая Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Вячеслав Гимади подал в Новосибирский облсуд апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Новосибирска. Тогда действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ были признаны законными и суд не усмотрел в них бездействия по поводу ситуации с госпитализацией Навального в Омске.

Постановление отменили. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, — передаёт РИА Новости слова источника.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Ранее NEWS.ru писал, что российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил свою жену Юлию с Днём всех влюблённых. На его странице в Instagram появилось совместное фото супругов.