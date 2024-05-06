«Жалко Украину»: военкор оценил грядущие учения ВС России с применением ТЯО Сладков заявил, что ему жаль Украину на фоне объявленных учений ВС России

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Тактическое ядерное оружие бьет недалеко, но сильно, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. На фоне заявления МО РФ о предстоящих учениях с применением ТЯО журналист сказал, что ему жаль Украину.

То есть существуют артиллерийские ядерные снаряды, реактивные ядерные снаряды (РСЗО), торпеды, тактические ядерные ракеты. Запад хочет? Украина будет страдать. Россия объявила о предстоящих учениях с участием нестратегического ядерного оружия. Мне жалко Украину, я совершенно откровенно это пишу, но кто пожалеет наших солдат и мирных жителей? — написал Сладков.

Он добавил, что причиной происходящего стала государственная политика Украины, объявленная еще в 2013 году. Поэтому, отметил журналист, сегодня Россия должна обороняться.

Военкор Александр Коц выразил мнение, что проведение Россией учений для повышения готовности нестратегических ядерных сил будет ответом западным странам на их риторику по введению войск НАТО на территорию Украины. Он убежден, что применять данное оружие против ВСУ или НАТО Москва не станет, однако эти учения будут сигналом, что Россия такую возможность имеет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Ведомство уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.