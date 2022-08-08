Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Курильских островов

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Курилах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сахалинского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Землетрясение произошло в 117 километрах от села Малокурильское.

Произошло землетрясение на глубине 25 километров в 117 километрах восточнее села Малокурильское. Магнитуда события составила 6, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что жители Южных Курил ощутили землетрясение. Информации пострадавших и разрушениях при этом не поступала.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Каш в провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Колебания земной поверхности зафиксировали 7 августа в 11:02 по местному времени.