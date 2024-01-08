Земфира без работы, магнитные бури, победа Миядзаки: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Публика стала терять интерес к Земфире (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и ряду других артистов, покинувших Россию, на Землю надвигается волна магнитных бурь, а японский режиссер Хаяо Миядзаки получил свой первый «Золотой глобус» — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как уехавшие из России артисты теряют заработки

Издание KP.RU сообщило, что у покинувших Россию артистов появились сложности с работой — у публики снизился спрос на их концерты. По данным газеты, среди таких исполнителей оказались Земфира, Андрей Макаревич, группа «Сплин», Светлана Лобода и другие.

Так, пишет KP.RU, у Земфиры в конце декабря отменился концерт в Дубае, поскольку там было продано только 30% билетов, стоимость которых достигала 120 тысяч рублей и выше. По информации издания, выступление артистки должно состояться весной, так как она уже получила от организаторов гонорар в 24 млн рублей.

Издание отметило, что у Макаревича в новогодние праздники не было заказов на корпоративы. Также, по сведениям KP.RU, в 2024 году у группы «Машина времени» запланировано около 11 концертов, хотя раньше коллектив давал столько выступлений в месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

При этом, указало издание, в России выступление «Машины времени» стоило около 5 млн рублей, а за рубежом гонорар не превышает 2 млн рублей. Также, пишет KP.RU, весной у Макаревича и коллектива запланирован перенесенный с осени концерт в Ереване, однако до сих пор 40% билетов на шоу не распроданы.

Газета выяснила, что сложности есть и у группы «Сплин» с ее бессменным лидером Александром Васильевым. По данным издания, в прежние времена у коллектива был плотный график выступлений, но на 2024 год у группы пока запланировано только два концерта в Лондоне и Будве. По информации KP.RU, в британской столице выкупили только самые дешевые билеты.

Издание добавило в список и рок-группу «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как отмечает газета, на новогодних праздниках у коллектива не было выступлений, хотя раньше они посещали несколько мероприятий за вечер, зарабатывая около 5 млн рублей. Авторы KP.RU добавили, что и плотный график концертов «Би-2» поредел, зимой у них должны пройти выступления в Стамбуле и Пхукете, а весной — на курортах Турции.

По данным газеты, у Светланы Лободы и Веры Брежневой вовсе нет в обозримом будущем работы. KP.RU пишет, что певицы не востребованы ни на массовых концертах, ни на частных корпоративах.

Магнитные бури накроют Землю в 2024 году

Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности, это вызовет на Земле частые магнитные бури, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев. По его словам, бури будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. <...> В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, две-три бури в месяц», — сказал ученый.

Он уточнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури невозможно. Можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, ожидающей землян в наступившем году. При этом ряд специалистов считают, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем это было годом ранее, отметил Богачев.

Максимум солнечной активности, по словам астронома, ученые ожидают в мае — июне, тогда же будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Магнитные бури представляют собой сильные возмущения магнитного поля Земли, которые могут длиться от пары часов до нескольких суток. Они напрямую зависят от космической погоды. Подобные бури могут оказывать влияние на спутниковую связь и другие технологии. Наиболее сильно данное явление переживают метеозависимые люди, у которых может развиться головная или сердечная боль или общее недомогание.

Японский сказочник впервые удостоился американского «Золотого глобуса»

Последняя картина мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший анимационный фильм». Японская лента выигрывает эту награду впервые в истории. Церемонию вручения транслировал телеканал CBS.

За звание лучшего мультфильма боролась еще одна японская картина под названием «Судзумэ, закрывающая двери». Ее создал режиссер Макото Синкай, известный своими полнометражными фильмами «Твое имя» и «Дитя погоды». Также в список номинантов вошли диснеевские «Элементарно» и «Заветное желание», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Братья Супер Марио в кино».

До этого Миядзаки выпустил 29 анимационных фильмов, среди которых «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки». Режиссер считается признанным гением в мире анимационного искусства. Помимо «Золотого глобуса» в копилке Миядзаки есть «Оскар» за «Унесенных призраками» (в 2003 году), почетная награда американской киноакадемии (в 2015 году), статуэтки от Венецианского кинофестиваля (в 2008 и 2005 году) и Берлинского кинофестиваля (в 2002 году).

Миядзаки говорил, что завоевавшая «Золотой глобус» картина станет последней в его карьере.

«Я много раз говорил об этом, но теперь я действительно ухожу. Моя эпоха в анимации завершена», — рассказал Миядзаки журналистам.

Теперь в планах режиссера работать над развитием музея анимационной студии Ghibli, где он трудился почти 30 лет.

Также на церемонии «Золотого глобуса» традиционно отметили лучшего режиссера, драматический фильм и комедию.

Так, создатель запутанных сюжетов Кристофер Нолан получил «Золотой глобус» как лучший режиссер за трехчасовый фильм-байопик «Оппенгеймер», сообщил CBS News, который вел трансляцию награждения. В качестве других номинантов на эту награду были представлены Мартин Скорсезе с кинокартиной «Убийцы цветочной луны», Селин Сон («Прошлые жизни»), Гретта Гервиг («Барби»), Брэдли Купер («Маэстро») и греческий режиссер Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»).





Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для Нолана это номинация стала шестой, «Золотой глобус» он получил впервые. Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен «Золотого глобуса» в категории «Лучший актер» за главную роль в «Оппенгеймере» и таким образом обошел Леонардо Ди Каприо, Эндрю Скотта и Брэдли Купера. Этот фильм также был номинирован в категории «Лучший драматический фильм» и победил.

Нолан широко известен зрителям по таким картинам, как трилогия «Темного рыцаря», «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и «Довод». Его последняя картина «Оппенгеймер» набрала на портале Rotten Tomatoes 93% положительных отзывов от критиков и 91% таких же отзывов — от зрителей. Кроме того, она стала одной из самых кассовых голливудских кинолент с возрастным рейтингом R.

«Оппенгеймер» заработал свыше $930 млн. Фильм посвящен физику Роберту Оппенгеймеру, известному в качестве создателя атомной бомбы. Роль ученого исполнил актер Киллиан Мерфи, известный по работам в сериале «Острые козырьки», фильме «Начало» и трилогии Нолана о Бэтмене.

Лучшей драматической актрисой стала Лили Гладстоун, исполнившая главную женскую роль в драме «Убийцы цветочной луны». Актриса Эмма Стоун получила награду за главную роль в «Бедных-несчастных» в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле». Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в «Короне», получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Актер Пол Джаматти был признан лучшим актером за роль в комедии или мюзикле. Он сыграл роль вредного, но доброго преподавателя в картине «Оставленные» Александра Пэйна. СМИ уже назвали киноленту новой рождественской классикой и поставили ее в один ряд с культовой комедией о взрослении «Клуб завтрак» Джона Хьюза.

Помимо этого французский киносценарист, актриса и режиссер Жюстин Трие забрала награду за лучший международный фильм за картину «Анатомия падения». Кроме того, кинолента победила в категории «Лучший сценарий», обойдя «Оппенгеймера» и «Убийц цветочной луны».

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